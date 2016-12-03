Бубнов: «Функционально «Ростов» выглядит сильнее, чем «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором «Ростов» на своем поле примет «Зенит». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данной игры.

«Если «Ростов» будет вновь проводить ротацию, экономя силы на Лигу чемпионов, то точно не выиграет у «Зенита». Петербуржцам некуда отступать – они свои еврокубковые задачи уже решили и могут позволить себе играть без оглядки на предстоящий матч в Лиге Европы. Если «Ростов» выйдет в оптимальном составе и будет рассматривать игру с «Зенитом» как генеральную репетицию матча с ПСВ, то способен победить. Функционально ростовчане выглядят лучше на текущий момент.

Впрочем, «Зенит» способен добиваться результата не в оптимальном состоянии за счет мастерства исполнителей. Например, в матче с «Уфой» петербуржцы выглядели хуже, но смогли набрать три очка», – сказал Бубнов.