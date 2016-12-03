Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юсупов и Анюков выйдут на матч с «Ростовом» с первых минут

3 декабря 2016, 18:09
4

«Зенит» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 17-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Байрамян, Бухаров.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Гранат, Скопинцев, Гуйе, Григорьев, Киреев, Ярошенко, Думбия, Эзатолахи, Препелицэ, Азмун.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Юсупов, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Ломбертс, Гасилин, Чернов, Новосельцев, Могилевец, Маурисио, Джорджевич.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MEHROJ ЗЕНИТ
1480778108
Удачи ждём победы
Ответить
alexidj
1480780155
да уж..жаль что не совсем основа у Ростова..ну ждем ничью значит :)
Ответить
Igornv
1480780467
зенит
Ответить
PNZ1985
1480781168
давай Ростовушка!!! дави немытых!!
Ответить
Главные новости
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
1
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
3
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
8
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Все новости
Все новости
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
4
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+