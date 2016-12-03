Юсупов и Анюков выйдут на матч с «Ростовом» с первых минут

«Зенит» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 17-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Байрамян, Бухаров.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Гранат, Скопинцев, Гуйе, Григорьев, Киреев, Ярошенко, Думбия, Эзатолахи, Препелицэ, Азмун.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Юсупов, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Ломбертс, Гасилин, Чернов, Новосельцев, Могилевец, Маурисио, Джорджевич.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.