Месси, Неймар, Суарес – в атаке «Барселоны», Бензема и Роналду – в нападении «Реала»

«Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на матч 14-го тура Примеры.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Маскерано, Серхи Роберто, Альба, Бускетс, Ракитич, Гомеш, Месси, Неймар, Л. Суарес.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Ковачич, Модрич, Васкес, Иско, Роналду, Бензема.

Игра пройдет в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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