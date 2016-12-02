Юран: «Роналду должен получить награду ФИФА. Зачем обсуждать слухи о его ориентации?»

Бывший игрок сборной России Сергей Юран выразил мнение, что приз ФИФА лучшему игроку по итогам 2016 года должен получить Криштиану Роналду. Напомним, двумя другими претендентами являются Лионель Месси и Антуан Гризманн.

– Однозначно Криштиану Роналду. Он забивает и в сборной, и в клубе, стал чемпионом Европы. Что тут еще сказать? Португалец кладет по три-четыре гола.

– Кто второй?

– Месси. Гризманн – третий.

– Почему ставите аргентинца выше француза?

– Месси – есть Месси. Пусть в сборной у него, по большому счету, не складывается. Зато в «Барселоне» он в полнейшем порядке. Стабилен. Может быть, в этом году и не настолько ярок, однако Гризманну пока до Лионеля далеко.

– Вас раздражали публикации об ориентации Роналду?

– Я не обращал на них внимания. СМИ постоянно что-то выискивают. Зачем-то читают по губам. Когда он официально объявит о своей ориентации, тогда и можно о чем-то говорить. Зачем обсуждать слухи, догадки? Нужно серьезнее подходить к таким вещам, а не верить газетам, – сказал Юран.

Добавим, что церемония вручения призов ФИФА состоится 9 января в Цюрихе.