Гиггз: «Впервые задумался о завершении карьеры после первой встречи с командой Гвардиолы»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-2008/09 против «Барселоны» (0:2).

«После первой встречи с командой Гвардиолы я сидел на диване и впервые в своей карьере серьезно задумался об уходе из футбола.

Это был финал Лиги чемпионов в 2009 году в Риме. Он навсегда останется в моей памяти как низшая точка моей 23-летней карьеры профессионального игрока. Мы все сделали не так в тот день, «Барселона» все сделала правильно. Раздумывая о жизни, я тогда четко понял, что больше никогда не хочу пережить подобного. Если для этого нужно закончить с футболом, то на тот момент я был согласен сделать это», – рассказал Гиггз.