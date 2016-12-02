Энрике: «Результат Эль Класико не будет иметь решающего значения»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что результат матча 14-го тура Примеры против «Реала» не окажет решающего влияния на исход чемпионской гонки.

«Каким бы ни был результат, я думаю, что никто не сможет сказать, что он имеет решающее значение. Это 14-й матч чемпионата. Очевидно, что «Реал» может получить очень интересное преимущество, но не думаю, что любой результат способен предрешить исход чемпионата.

Эта игра – шанс победить «Реал» и приблизиться к лидеру. Не более», – сказал Энрике.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:15 по московскому времени.

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