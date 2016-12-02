Генеральный директор «Уфы»: «Гончаренко не сообщал мне, что покинет «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что главный тренер Виктор Гончаренко уйдет в ЦСКА и уже сообщил об этом руководству клуба.

«На сегодняшний день Виктор Гончаренко является действующем главным тренером «Уфы» и готовит команду к игре с «Томью». Что будет после матча, будет известно после матча. С Виктором Михайловичем мы видимся каждый день, но о том, что он покинет «Уфу», он мне не сообщал», – сказал Газизов.

Ранее сообщалось также, что президент ЦСКА Евгений Гинер уже договорился с Гончаренко о переходе в армейский клуб.