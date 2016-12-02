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  • Генеральный директор «Уфы»: «Гончаренко не сообщал мне, что покинет «Уфу»

Генеральный директор «Уфы»: «Гончаренко не сообщал мне, что покинет «Уфу»

2 декабря 2016, 19:45
9

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что главный тренер Виктор Гончаренко уйдет в ЦСКА и уже сообщил об этом руководству клуба.

«На сегодняшний день Виктор Гончаренко является действующем главным тренером «Уфы» и готовит команду к игре с «Томью». Что будет после матча, будет известно после матча. С Виктором Михайловичем мы видимся каждый день, но о том, что он покинет «Уфу», он мне не сообщал», – сказал Газизов.

Ранее сообщалось также, что президент ЦСКА Евгений Гинер уже договорился с Гончаренко о переходе в армейский клуб.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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marslond
1480697408
Успеет ещё.
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Ral13
1480699974
Жаль, что уйдёт, "Уфе" он поставил игру, поднял команду.
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sochi-2013
1480703038
С ним то Акинфеев свою серию прервет. Прям аж жалко такой рекорд портить. ))
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Gullit 76
1480704292
Он в любой момент может улететь в Белоруссию.
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allkeeper
1480710109
Жди звонка из ЦСКА
Ответить
spaike
1480713192
Будет жалко если он уйдет в зимнем перерыве. Только создал боевитую команду.
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grroznyi85
1480719850
Сайт OneDivision уже Олега Кононова к нам в "Уфу" сватает. Якобы у него уже есть предложение от нашей команды.
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