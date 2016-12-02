Мацуев: «Поражение от «Крыльев Советов» – своевременный холодный душ для «Спартака»

Один из самых знаменитых пианистов мира и болельщик «Спартак» Денис Мацуев высказался о матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4). По словам Мацуева, негатива вокруг поражения красно-белых нет.

«Не испытываю никакого негатива относительно крупного поражения «Спартака». У каждой команды бывают неудачные игры, на это может наткнуться любой клуб. Считаю, что это очень полезный и своевременный холодный душ для «Спартака».

Везение закончилось, оно не бесконечно. Этот элемент точно присутствовал в последних трех матчах. Однако я уверен, что Массимо Каррера и футболисты разберутся и примут соответствующие меры. Я не шокирован. Повторюсь, такое поражение – это своевременная пощечина для «Спартака». Ждем матча с «Рубином» и надеемся, что все будет как надо!» – сказал Мацуев.