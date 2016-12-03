Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Шальке-04» и продолжает возглавлять турнирную таблицу

В матче 13-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» у себя дома добился победы над «Шальке-04» – 2:1. Отметим, что защитник гостей Сеад Колашинац сумел поразить свои и чужие ворота.

Таким образом, клуб из Лейпцига продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая идущую на втором месте «Баварию» на три очка. «Шальке-04», имея в активе 17 баллов, расположился на восьмом месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

РБ Лейпциг – Шальке-04 – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Вернер, 2 (с пенальти); 1:1 – Колашинац, 31; 2:1 – Колашинац, 47 (в свои ворота).

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