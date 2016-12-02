Белоус считает, что Самедов точно уйдет из «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. По словам функционера, уход хавбека из стана железнодорожников – решенный вопрос.

– То, как все сейчас складывается, говорит о том, что уход Самедова из «Локо» – вопрос решенный. Значит, у игрока есть право самому выкупить свой контракт за определенную сумму. Конечно, данная ситуация – это эмоции. Хотелось бы, чтобы такие футболисты по-другому прощались с клубом.

– Самедов – серьезная потеря для «Локомотива»?

– Однозначно. Очень хороший игрок, футболист сборной. Считаю его одним из лучших бровочников в России. Заменить его будет непросто. Я слышал, что Каррера хочет использовать его в центре поля. Но мне кажется, его место – именно на фланге.

– Зачем же надо было с ним конфликтовать?

– Мы не знаем всей подноготной. Видимо, сам игрок для себя все решил. Но, считаю, ему нужно было немного потерпеть до конца года и цивилизованно расстаться.

– А зачем клуб сослал его в дубль всего на одну игру? Не слишком ли это унизительно? Можно же было просто не ставить его в состав.

– Согласен. Но здесь, на мой взгляд, сам игрок должен уважительнее относиться к старшим. Мы же не знаем, какой разговор у него состоялся с Семиным. Может быть, футболист как-то не так себя повел. В любом случаем, грустно, что расставание произошло именно таким образом.