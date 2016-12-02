У «Томи» хватит денег лишь на одну выездную игру

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что пока в клубе не могут назвать точные сроки выплаты долгов перед игроками и персоналом клуба.

«Ответа на вопрос, когда начнут выплачиваться долги команде, у меня нет. Никто не выходит с нами на связь – я имею в виду президента клуба, губернатора области. Ясности о будущем «Томи» пока никакой нет.

Последний матч с «Уфой» футболисты бойкотировать точно не будут, пока работаем по плану. Денег на транспортные нужды на одну игру хватит. Что будет в весенней части чемпионата – непонятно, ясности нет. Но вопрос о возможном снятии команды с чемпионата пока не стоит», – рассказал Киселев.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Томь» состоится в понедельник, 5 декабря.