Арустамян: «Слуцкий хочет поработать в Англии, но Гинер еще не принял окончательного решения»

Футбольный телекомментатор Нобель Арустамян поделился мнение о будущем главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По словам журналиста, российский специалист хотел бы поработать в одном из английских клубов, однако президент армейцев Евгений Гинер еще не принял окончательного решения насчет продолжения сотрудничества с рулевым красно-синих.

«Сам Слуцкий размышляет на тему продолжения своей карьеры. Он хотел бы поработать в Англии, причем, готов рассматривать варианты даже из второго дивизиона. Также есть варианты с паузой для более глубокого изучения английского языка.

Надо помнить, что Слуцкий уже несколько раз хотел покинуть ЦСКА, когда дела армейцев шли не лучшим образом, но после разговора с президентом клуба Евгением Гинером менял позицию и оставался.

В данный момент окончательное слово за Гинером. Насколько я понимаю, решение президент ЦСКА еще не принял, поэтому вероятность того, что Слуцкий останется, есть и она велика. Если Слуцкий убедит Гинера в том, что роман с ЦСКА завершен, самым вероятным кандидатом на пост нового тренера станет Виктор Гончаренко. Он уже работал в ЦСКА, знает устои клуба и понимает, в каких кадровых условиях ему придется трудиться и как перестраивать команду», – сказал Арустамян.