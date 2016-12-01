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  • Арустамян: «Слуцкий хочет поработать в Англии, но Гинер еще не принял окончательного решения»

Арустамян: «Слуцкий хочет поработать в Англии, но Гинер еще не принял окончательного решения»

1 декабря 2016, 23:00
12

Футбольный телекомментатор Нобель Арустамян поделился мнение о будущем главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По словам журналиста, российский специалист хотел бы поработать в одном из английских клубов, однако президент армейцев Евгений Гинер еще не принял окончательного решения насчет продолжения сотрудничества с рулевым красно-синих.

«Сам Слуцкий размышляет на тему продолжения своей карьеры. Он хотел бы поработать в Англии, причем, готов рассматривать варианты даже из второго дивизиона. Также есть варианты с паузой для более глубокого изучения английского языка.

Надо помнить, что Слуцкий уже несколько раз хотел покинуть ЦСКА, когда дела армейцев шли не лучшим образом, но после разговора с президентом клуба Евгением Гинером менял позицию и оставался.

В данный момент окончательное слово за Гинером. Насколько я понимаю, решение президент ЦСКА еще не принял, поэтому вероятность того, что Слуцкий останется, есть и она велика. Если Слуцкий убедит Гинера в том, что роман с ЦСКА завершен, самым вероятным кандидатом на пост нового тренера станет Виктор Гончаренко. Он уже работал в ЦСКА, знает устои клуба и понимает, в каких кадровых условиях ему придется трудиться и как перестраивать команду», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (12)
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acer2003
1480623162
Лазарь Слуцкер решил оставить Рами Гинера и свалить в Англию ????
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480623804
В Англию ну удачи
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ivanthebest
1480624332
Если кур оформят в ЛЧ, может куда в чемпионшип и зазовут. Если нет, то 1-я и 2-ая лига не выше...
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Бриг
1480624869
Останется. Языков не знает.
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cska-62
1480626202
Вот и раскрылся практически полностью сценарий этого очередного дешёвого СПЕКТАКЛЯ! О котором я предупреждал... Кому он нужен, этот Слуцкий?! :-)))))))
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Ris
1480626339
Ну да щас. Туда по объявлению набирают что-ли? Там тренеры нужны, а не Слуцкий.
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zadira56
1480651235
Ему бы в клинике показаться)
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Axe111
1480651578
В Англию смешно конечно, но чем Слуцкий не шутит )))
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Serhio1010
1480654335
Хорошо бы))) уходи Леня, пробуй силы в Европе)))) Роман с ЦСКА действительно закончился)
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yorgenbarenz
1480669114
В Англии могут взять во второй эшелон.Беззарплатно.
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