Каррера: «Погодные условия? Они отражаются на всех, а «Спартак» проиграл заслуженно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4) поделился мнением о причинах поражения московского клуба. По словам итальянского специалиста, его подопечные совершили слишком много ошибок, поэтому соперник одержал заслуженную победу.

«Мы проиграли все дуэли на флангах. Было очень много ошибок с нашей стороны, в контроле мяча в том числе. Мы проиграли и заслужили этот результат. «Крылья» выиграли заслуженно. Нужен ли футбол при таких погодных условиях? Да, конечно, условия отражаются на игроках, но мы играли против других 11 футболистов, которые были в таких же условиях и сделали больше нас. Что касается усиления в зимнее трансферное окно, то потом мы подумаем, нужно ли оно.

Это правильный момент, чтобы отдохнуть. Мы отыграли пять месяцев, отдавая себя на 100 процентов. Остался еще «Рубин», и нам нужно выложиться в этой встрече. Сегодняшняя игра дала нам сигнал, что надо всегда отдаваться – и ментально, и физически. Сегодня мы встретили команду, которая хорошо действовала весь матч», – сказал Каррера.