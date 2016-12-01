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  • Каррера: «Погодные условия? Они отражаются на всех, а «Спартак» проиграл заслуженно»

Каррера: «Погодные условия? Они отражаются на всех, а «Спартак» проиграл заслуженно»

1 декабря 2016, 20:45
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4) поделился мнением о причинах поражения московского клуба. По словам итальянского специалиста, его подопечные совершили слишком много ошибок, поэтому соперник одержал заслуженную победу.

«Мы проиграли все дуэли на флангах. Было очень много ошибок с нашей стороны, в контроле мяча в том числе. Мы проиграли и заслужили этот результат. «Крылья» выиграли заслуженно. Нужен ли футбол при таких погодных условиях? Да, конечно, условия отражаются на игроках, но мы играли против других 11 футболистов, которые были в таких же условиях и сделали больше нас. Что касается усиления в зимнее трансферное окно, то потом мы подумаем, нужно ли оно.

Это правильный момент, чтобы отдохнуть. Мы отыграли пять месяцев, отдавая себя на 100 процентов. Остался еще «Рубин», и нам нужно выложиться в этой встрече. Сегодняшняя игра дала нам сигнал, что надо всегда отдаваться – и ментально, и физически. Сегодня мы встретили команду, которая хорошо действовала весь матч», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Пиво без газа
1480615471
бывает, тем футбол и интересен
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Фан666
1480617942
Но в Спартаке ведь был "русский Месси"! Как можно было проиграть в основе с "Месси"! Надо признать, что наш "Мессии" похоже самый позорный "Месси" в мире
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ivanthebest
1480620505
Просто кто-то раньше времени из игроков об отпуске начал думать. Всем по щщам бутсой пройтись в раздевалке!
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zenit2012
1480621776
Каррера мужик!!!!
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АЛЕКС 58
1480650249
Молодец!!!
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hellkid
1480663906
Каррера все по делу сказал. Хочется добавить, что поражение должно пойти в плюс, так сказать немного опустило ребят на землю. Надо дальше пахать - проходных матчей нет. Уж лучше проиграть сейчас, когда есть запас, чем в концовке чемпа - когда будет решаться чемпионство. Несмотря на первое месте, в спартаке есть проблемы, думаю, за перерыв в чемпионате Массимо поправит все + парочку усилений не помешало бы.
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