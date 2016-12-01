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  • Широков: «При Каррере глупых ляпов в обороне у «Спартака» уже не видно»

Широков: «При Каррере глупых ляпов в обороне у «Спартака» уже не видно»

1 декабря 2016, 18:19
11

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отметил основные изменения в игре красно-белых с приходом Массимо Карреры. По мнению экс-футболиста, команда перестала совершать глупые ошибки в обороне, что ранее было характерно для нее.

«Каррера наладил игру в защите. Не скажу, что они пляшут от защиты, но когда порядок в обороне, можно атаковать более раскрепощенно, что и делают спартаковцы. До этого «Спартак» достаточно много пропускал, а сейчас они первые-вторые по пропущенным мячам. Конечно, моменты у ворот «Спартака» возникают, но не из-за своих ошибок, а именно благодаря действиям соперника. Глупых ляпов у спартаковцев уже не видно, и за счет этого стало меньше необязательных пропущенных мячей», – заявил Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Каррера Массимо
Комментарии (11)
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VVM1964
1480608160
ЛУЧШЕ БЫ НЕ КАРКАЛ . 2-ОЙ ГОЛ - ЧИСТЫЙ ЛЯП ОБОРОНЦЕВ .
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dyema
1480609992
ВИДНО-ВИДНО)))
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АЛЕКС 58
1480610691
Самарцы,остановитесь! Рома будет в шоке!
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KROFF
1480611804
Вот умеет Широков во время что нибудь ляпнуть глупое.
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De_Frenki
1480612642
Ромка красавчег!Ну ляпни еще что нибудь в таком духе :)
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Kollljan
1480614868
Широков: «При Каррере глупых ляпов в обороне у «Спартака» уже не видно» Сегодняшние 4:0 от Крыльев тому доказательство
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Zebrik
1480615593
Счас Ромка сидит и смущенно ржет.)) Жду следующего заявления Широкова : "Спартаку не грозт вылет в ФНЛ!" )))))
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За Московский ЦСКА
1480615622
Рома, повтори перед Рубином еще раз эту фразу!!!
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Kostas_2011
1480616494
ахахаха. Как неудобно вышло))))
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Zeff
1480622945
Теперь видно. Спасибо Рома! Давай ещё про Спартак.
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