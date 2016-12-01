Широков: «При Каррере глупых ляпов в обороне у «Спартака» уже не видно»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отметил основные изменения в игре красно-белых с приходом Массимо Карреры. По мнению экс-футболиста, команда перестала совершать глупые ошибки в обороне, что ранее было характерно для нее.

«Каррера наладил игру в защите. Не скажу, что они пляшут от защиты, но когда порядок в обороне, можно атаковать более раскрепощенно, что и делают спартаковцы. До этого «Спартак» достаточно много пропускал, а сейчас они первые-вторые по пропущенным мячам. Конечно, моменты у ворот «Спартака» возникают, но не из-за своих ошибок, а именно благодаря действиям соперника. Глупых ляпов у спартаковцев уже не видно, и за счет этого стало меньше необязательных пропущенных мячей», – заявил Широков.