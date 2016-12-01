Макаров: «В «Реале Сосьедад» Карпин был первым человеком на дискотеке»

Вратарь «Фиорентины» Артем Макаров, выступающий на правах аренды за «Таранту», отметил, что лично удостоверился о теплом отношении к бывшему главному тренеру «Спартака» Валерию Карпину в Испании. Специалист за карьеру футболистом успел поиграть в «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте».

– Ты же застал Карпина?

– Да, его застал. До основы при нем недотягивал, тренировался во второй лиге, работал с Бушмановым. Также играл за дубль: туда-сюда метался.

– У каждого игрока «Спартака» есть история про Карпина. Расскажешь свою?

– Это было перед «Спартаком», я тогда еще за ФШМ играл. Мне довелось съездить в Сан-Себастьян, в «Реал Сосьедад», на недельный просмотр. Захожу на базу, смотрю, фото Валеры Карпина висит. Я им говорю сразу же: «О, Валерий! Я его знаю!» На что мне сотрудник отвечает: «Да его все здесь знают. Он был самым первым человеком на дискотеке!» Но потом, правда, рассказал, что Карпин любил погулять, но к нему никогда не было никаких претензий: на поле полностью отдавался. Вообще, Карпина в Испании очень любят и уважают.