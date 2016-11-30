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  • Луческу: «Не думаю, что стоило давать Гарсии столько матчей дисквалификации»

Луческу: «Не думаю, что стоило давать Гарсии столько матчей дисквалификации»

30 ноября 2016, 22:25
6

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0) прокомментировал дисквалификацию Хави Гарсии. Напомним, за удар соперника локтем футболист был дисквалифицирован на три матча, из которых на один – условно.

«Гарсию дисквалифицировали на несколько матчей, а Вернблум даже сыграл сегодня? Не стоит мне на это отвечать – не знаю регламента. Но то, как я видел эпизод в прошлом матче, то не думаю, что стоило давать столько матчей. Но так решил дисциплинарный комитет
я это уважаю», – сказал Луческу.

Также специалист рассказал о просьбе «Ростова» перенести матч 17-го тура.

«Как я знаю, то переноса не будет. Мы готовимся к игре. Да, они к нам обращались, чтобы мы перенесли матч – мы дали добро, поскольку «Ростову» играть важный матч в Лиге чемпионов. Официально ждем решения».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Луческу Мирча
Комментарии (6)
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APchelov
1480538482
По сравнению с Вернблумом однозначно многовато. Наоборот было бы правильнее
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Dammit
1480541346
ИМХО, Гарсия заслужил минимум матчей пять
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СОКОЛ САРАТОВ
1480541399
странно ВЕРНБЛУМ ИГРАЛ СЕГОДНЯ А ХАВИ НЕТ
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Фрэнк Серпико
1480543690
Что за двойные стандарты? Что Гарсия, что Вернблум - уродуют наш футбол своим постоянным хамством. Когда же это поймут все те, кто должен заниматься их наказаниями? И первый и второй минимум на 5 матчей надо было
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Asbjorn
1480547337
Ему больше давать надо было,не первый раз гарсия свое хамство показывает
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