Луческу: «Не думаю, что стоило давать Гарсии столько матчей дисквалификации»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0) прокомментировал дисквалификацию Хави Гарсии. Напомним, за удар соперника локтем футболист был дисквалифицирован на три матча, из которых на один – условно.

«Гарсию дисквалифицировали на несколько матчей, а Вернблум даже сыграл сегодня? Не стоит мне на это отвечать – не знаю регламента. Но то, как я видел эпизод в прошлом матче, то не думаю, что стоило давать столько матчей. Но так решил дисциплинарный комитет

я это уважаю», – сказал Луческу.

Также специалист рассказал о просьбе «Ростова» перенести матч 17-го тура.

«Как я знаю, то переноса не будет. Мы готовимся к игре. Да, они к нам обращались, чтобы мы перенесли матч – мы дали добро, поскольку «Ростову» играть важный матч в Лиге чемпионов. Официально ждем решения».