«Локомотив» опроверг слухи о возможной отставке Семина

Пресс-служба «Локомотива» опровергла информацию о возможном увольнении главного тренера команды Юрия Семина. Напомним, ранее появились слухи о том, что судьба специалиста зависит от исхода предстоящего матча 16-го тура премьер-лиги с «Томью».

«Информация о том, что судьба главного тренера зависит от исхода предстоящего матча с «Томью», не соответствует действительности. Вопрос так не ставится в принципе. Руководство клуба полностью доверяет главному тренеру и рассматривает перспективу сотрудничества как долгосрочную», – говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.