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  • Червиченко: «В «Спартаке» после Промеса Самедов станет самым полезным футболистом в команде»

Червиченко: «В «Спартаке» после Промеса Самедов станет самым полезным футболистом в команде»

29 ноября 2016, 16:41
20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. По словам экс-главы московского клуба, 32-летний россиянин может принести много пользы новой команде. Напомним, ранее сообщалось, что сделка близка к успешному завершению.

«Не думаю, что Самедов повторит путь Широкова в «Спартаке». Александр – это воспитанник клуба, в «Спартаке» он вырос у меня на руках. В дубле был одним из лучших. Только эпоха мракобесия, которая была после меня, заставила Самедова уйти из «Спартака». Если бы он не ушел, то одно из вторых мест обязательно превратилось бы в победу. Александр – великолепный игрок, и после Промеса он станет самым полезным футболистом в команде. И только потому, что Промес моложе», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (20)
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Мясной Упырь
1480427683
Червь-лярва
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ufos73
1480428492
Спроси дурака, и поступи наоборот! Жаль Каррера не знает об этом (
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yorgenbarenz
1480428706
На руках вырос?Грудь давал младенцу?
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Wertalet
1480429619
32 года это приличный возраст... Самедов очень качественный и сильный игрок, но к сожалению он не молодеет... Поэтому сомнительное утверждение, что он сможет заменить Промеса.
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Каратель помойников
1480434064
у червяка на руках спартак развалился,и мракобесие при червяке началось,так чего же лепит этот непохмелёный толстяк
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ribavadim
1480435919
Пусть на Родине, у себя в Ростове, лучше советы даёт, там они нужней.
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МВЮ
1480437191
Червиченко полный урод мог бы и лучше написать... но.. Самедов после ухода про СПАРТАК столько вылил НЕ ДОСТОИН у нас молодёжи талантливой хватает на всю РПФЛ лучше надо молодых обстреливать пусть жгут за родной и любимый всеми наш лучший СПАРТАК МОСКВА!!!!
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МВЮ
1480437293
Промес сдал но ещё покажет себя в трудные времена ОН БЫЛ ХОРОШ как не кто.
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за ЦСКА с 1980г
1480440833
..а после Самедова Червиченко..
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Sense1
1480449201
Молчал бы уж лучше новый футбольный "эксперт"
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