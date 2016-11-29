Червиченко: «В «Спартаке» после Промеса Самедов станет самым полезным футболистом в команде»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. По словам экс-главы московского клуба, 32-летний россиянин может принести много пользы новой команде. Напомним, ранее сообщалось, что сделка близка к успешному завершению.

«Не думаю, что Самедов повторит путь Широкова в «Спартаке». Александр – это воспитанник клуба, в «Спартаке» он вырос у меня на руках. В дубле был одним из лучших. Только эпоха мракобесия, которая была после меня, заставила Самедова уйти из «Спартака». Если бы он не ушел, то одно из вторых мест обязательно превратилось бы в победу. Александр – великолепный игрок, и после Промеса он станет самым полезным футболистом в команде. И только потому, что Промес моложе», – сказал Червиченко.