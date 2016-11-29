Самедов подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года и заработает около 8,5 миллионов евро

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов согласовал переход в «Спартак» и присоединится к команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

Согласно источнику, контракт футболиста с красно-белыми будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад хавбека составит около 2,4 миллиона евро, также в контракте будет предусмотрена система бонусов за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать порядка 8,5 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что на трансфере игрока настоял главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Полузащитник сборной России начинал карьеру в составе спартаковцев в период с 2001 по 2005 год.