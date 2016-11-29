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  • Самедов подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года и заработает около 8,5 миллионов евро

Самедов подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года и заработает около 8,5 миллионов евро

29 ноября 2016, 01:33
52

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов согласовал переход в «Спартак» и присоединится к команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

Согласно источнику, контракт футболиста с красно-белыми будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад хавбека составит около 2,4 миллиона евро, также в контракте будет предусмотрена система бонусов за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать порядка 8,5 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что на трансфере игрока настоял главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Полузащитник сборной России начинал карьеру в составе спартаковцев в период с 2001 по 2005 год.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Локомотив Самедов Александр Каррера Массимо
Комментарии (52)
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Federalll
1480373190
Если факт, даже не знаю насколько это хорошо или плохо в отношении возраста и стоимости, если только сиюминутная выгода по сезону...
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ivan1321
1480373916
у Спартаковского руководство голову вскружило от 1 места ?
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FCZenit1990
1480376318
Тоже за трофеями как Кукушкин (Глушаков) побежал ну давай давай
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a_who
1480392929
Дороговато за возрастного игрока...
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Дмитрий Александрович
1480394087
У Спартака большие шансы стать чемпионом с такой подборкой играков. Самедов ещё года 3 будет хороший футбол показывать. Хороший трансфер. Алексанру удачи. Ждём красивых голов.
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yorgenbarenz
1480395893
Очень удачная продажа для Локо.Очень ! Через год Самедов станет,как говорится- " Ни сп..дить,ни покараулить".Возраст,а у Карреры придётся бегать,как на пожаре.Быстро сотрутся подмётки у Самедова.
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Алекс_987
1480396053
Учитывая личные достижения заработает около миллиарда(!) рублей. Старость обеспечена?)
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Алекс_987
1480396130
Источник -Известия? Ну-ну))
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Fan Loko mik
1480407161
Спасибо Самедову. Жаль конечно, что уходит, но с другой стороны возраст уже не тот, авось молодого поставят.....короче Палыч знает что делает.
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RedGreenHooligan
1480408653
Лично я, как фанал Локо не расстроен... 5 миллионов, за 32-двух летнее дно довольно таки выгодная сделка... последняя игра против Урала ясно дала понять, что ни Самелов ни Миранчук нафиг не нужны с такой игрок... всю игру простояли... как бы не хвалили Самедова, но вот уже сезона 2 он играет нормально только за сборную, а в Локо выдает 1 хорошую игру из 3... в остальных его не видно и не слышно... так что считаю эта сделка больше выгодна для Локо( разгрузим З/п ведомость и заработаем 5 лямов)
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