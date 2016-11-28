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Глушаков выступил за перенос матча с «Крыльями» в Москву

28 ноября 2016, 06:43
16

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что учитывая сложные погодные условия, матч против «Крыльев Советов» стоило перенести из Самары в Москву.

«Было бы хорошо, как сделал «Локомотив» с «Томью». Они договорились о переносе домашнего матча Томи в Москву. Вот бы и Самара приехала к нам, сыграла бы на хорошем стадионе, при зрителях.

Но их тоже можно понять. «Спартак» один раз в сезоне приезжает в Самару. Там публика придет… Мы такие ребята – готовы приехать и отыграть. Нам все равно, главное – чтобы поле было в приемлемом состоянии. Хотя бы более-менее зеленым, а не белым, как в матче «Крыльев» с «Томью». Если надо – и в снег сыграем. Мы играли при минус 12 в Томске. Но там поле шикарное было по сравнению с тем, что в Самаре», – сказал Глушаков.

Матч 16-го тура «Крылья Советов» – «Спартак» запланирован на четверг, 1 декабря.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Глушаков Денис
Комментарии (16)
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Sany-116
1480308193
Ни в коем случае переносить нельзя.
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Фан666
1480308679
Прямо типа одолжение делает. мы такие парни, что и приехать можем. Езжай и не пизди и не стони. Это Россия!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480310031
Боится яиц отмерзнет
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subbotaspartak
1480314323
Желание игроков понятно, Играть там будет весьма неприятно, Но регламент то ведь утвердили, А про болел из Самары забыли? Для кого играют футболисты Между нами. чисто-чисто? Не надо ничего переносить, Гордитесь! Нам дано в России жить...
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тоширо
1480315339
Нормальное поле, бывало намного хуже))) Помню как в водное поло на металлурге команды играли, с динамо по моему
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RedGreenHooligan
1480316592
ну еще бы он не был ща перенос))) вот если бы у Спартака была бы такая ситуация, то они ни за что за три девять земель не поехали бы...
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,bpjy
1480318109
так то не на разных континентах живем, и в москве может метель пойти
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nik55
1480321191
переносить игры должен РФС
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Loko_Roma
1480326544
У нас теперь глушак роль балабола от тзюпы принял?
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