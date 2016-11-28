Глушаков выступил за перенос матча с «Крыльями» в Москву

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что учитывая сложные погодные условия, матч против «Крыльев Советов» стоило перенести из Самары в Москву.

«Было бы хорошо, как сделал «Локомотив» с «Томью». Они договорились о переносе домашнего матча Томи в Москву. Вот бы и Самара приехала к нам, сыграла бы на хорошем стадионе, при зрителях.

Но их тоже можно понять. «Спартак» один раз в сезоне приезжает в Самару. Там публика придет… Мы такие ребята – готовы приехать и отыграть. Нам все равно, главное – чтобы поле было в приемлемом состоянии. Хотя бы более-менее зеленым, а не белым, как в матче «Крыльев» с «Томью». Если надо – и в снег сыграем. Мы играли при минус 12 в Томске. Но там поле шикарное было по сравнению с тем, что в Самаре», – сказал Глушаков.

Матч 16-го тура «Крылья Советов» – «Спартак» запланирован на четверг, 1 декабря.