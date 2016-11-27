Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петраков: «Есть смысл перейти на схему «весна-осень»

27 ноября 2016, 17:41
12

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал результат матча 15-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (0:3). Наставник томичей отметил, что есть смысл вернуться к старой схеме проведения чемпионата. Поединок прошел в сложных погодных условиях – в Самаре шел сильный снег.

– Я свою команду не узнал, проводим разные матчи. Как мы играли в обороне – это нонсенс, с большими ошибками, вследствие чего и получили первый мяч на девятой минуте. Судьбу матча решило удаление. Хотя в перерыве я просил игроков действовать более концентрировано и искать возможность создать моменты в контратаках и выровнять игру. Но мы получили второй мяч, где были несогласованные действия после розыгрыша углового – дали спокойно выйти на ударную позицию и нанести удар. Два слова об удалении. У нас у судей двойные стандарты, где он в нашу сторону видит удаления, и я с этим согласен, а у соперника на 75 минуте такое же должно быть удаление, но он дал желтую карточку. Мы по разным правилам играем? Хотелось бы услышать объяснения от арбитра.

– Как было играть в таких тяжелых условиях?

– Условия тяжелые. Я с этим согласен, но мы живем в России, у нас проходит тяжелый чемпионат и надо приспосабливаться. Но одна команда играет в футбол, а другая почему-то нет. Думаю, нашим чиновникам надо подумать, как проводить чемпионат. Может есть смысл перейти на старую схему весна-осень. Больше всего от такой погоды страдают болельщики.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Томь
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
polyshuk23
1480260012
Давно нужно переходить на схему весна-осень
Ответить
ибикус
1480260515
Большая часть России в зоне так называемого рискованного земледелия. Аналогично и с футболом. Надо играть в него в благоприятное время. Летом, в его середину, уже много лет в футболе простой. Весной и осенью стараться проводить встречи в южных городах.
Ответить
Gullit 76
1480260847
А в еврокубках как играть тогда?Или не играть?Достали уже!Туда-сюда,обратно.
Ответить
Gullit 76
1480265641
Об этом я и говорю - еврокубки- то там же остались.Всё равно ведь в это время играть.Или было бы лучше если-бы все наши из отпуска на поле выбегали?Надо не нам а всей европе переходить(как Платини хотел сделать)
Ответить
bset
1480268548
Вроде люди в футболе, а говорят чушь. Посмотрите сезон 2010. Когда последние матчи были? Конец ноября! Где зрелищность на финише сезона? Нет ее - холодно. Куда матчи переносить, если что вдруг? А тут взял спокойно и на весну перенес матч, если форс-мажор. И когда развязка происходит, полные стадионы, потому что весна
Ответить
regbiN
1480271478
Ничего не поменяется, как говорится , что мешает плохому танцору
Ответить
Garrincha58
1480272075
Петракову есть смысл завязать с большим футболом и перейти на литр-бол, сколько можно уже людям мозги пудрить что ты тренер
Ответить
cska-62
1480272922
По сути, не имеет значения, как назвать сезон, "осень-весна" или "весна-осень". С переходом на схему "осень-весна" эти футбольные "умники" потеряли один футбольный месяц для наших климатических условий - ИЮЛЬ! Надо его использовать как начало сезона при нынешней схеме, или он будет серединой сезона при старой, но терять его ГЛУПО! И играть в конце ноября и в декабре тоже... Ну сдвиньте хотя бы три тура РФПЛ на июль! Ума не хватает? Тогда бегом с кресел футбольных функционеров в палату № 6!
Ответить
Главные новости
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
1
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
3
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
16
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Все новости
Все новости
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
4
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
14
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+