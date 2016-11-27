Петраков: «Есть смысл перейти на схему «весна-осень»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал результат матча 15-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (0:3). Наставник томичей отметил, что есть смысл вернуться к старой схеме проведения чемпионата. Поединок прошел в сложных погодных условиях – в Самаре шел сильный снег.

– Я свою команду не узнал, проводим разные матчи. Как мы играли в обороне – это нонсенс, с большими ошибками, вследствие чего и получили первый мяч на девятой минуте. Судьбу матча решило удаление. Хотя в перерыве я просил игроков действовать более концентрировано и искать возможность создать моменты в контратаках и выровнять игру. Но мы получили второй мяч, где были несогласованные действия после розыгрыша углового – дали спокойно выйти на ударную позицию и нанести удар. Два слова об удалении. У нас у судей двойные стандарты, где он в нашу сторону видит удаления, и я с этим согласен, а у соперника на 75 минуте такое же должно быть удаление, но он дал желтую карточку. Мы по разным правилам играем? Хотелось бы услышать объяснения от арбитра.

– Как было играть в таких тяжелых условиях?

– Условия тяжелые. Я с этим согласен, но мы живем в России, у нас проходит тяжелый чемпионат и надо приспосабливаться. Но одна команда играет в футбол, а другая почему-то нет. Думаю, нашим чиновникам надо подумать, как проводить чемпионат. Может есть смысл перейти на старую схему весна-осень. Больше всего от такой погоды страдают болельщики.