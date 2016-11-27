Президент «Уфы»: «Наш клуб является наиболее перспективным вариантом продолжения карьеры для молодежи»

Президент «Уфы» Марат Магадеев пообщался с представителями СМИ после домашней победы команды над «Оренбургом» (1:0). Руководитель клуба рассказал журналистам о планах команды на зимнее трансферное окно.

– Эмоции самые положительные. Считаю, что результат абсолютно по игре. Смотрю на турнирную таблицу, и нарадоваться не могу. Настоящий праздник подарили болельщикам, которые, невзирая на сложные погодные условия, пришли поддержать любимую команду.

– Конец рабочего дня, на улице пурга. Каким образом удается собирать достаточно солидную зрительскую аудиторию на трибуны стадиона?

– Раз уж футбол в России превратился в зимний вид спорта, приходится бороться за каждого болельщика. Встречаем их с гармошкой и скоморохами, на стадионе угощаем бесплатным горячим чаем и кашей из полевой кухни. Есть идея со следующего года пустить по секторам стадиона волонтеров с термосами за спиной, чтобы прямо во время игры была возможность попить горячего чая или кофе. У ФК «Уфа» очень хорошие болельщики. Приходят на матчи семьями, с маленькими детьми. Это не может не радовать.

– Есть информация, что уже в зимнее трансферное окно клуб лишиться некоторых ярких футболистов, как вы можете это прокомментировать?

– Когда поступят предложения, будем их рассматривать. В свою очередь мы тоже присмотрели целый ряд игроков, в том числе тех, чьи имена известны лишь узкому кругу специалистов.

Ни для кого не секрет, что наш клуб является наиболее перспективным вариантом продолжения карьеры для молодежи. Мы даем шанс заиграть на высоком уровне. Самый свежий пример голкипера Андрея Лунева. Его взлет связывают именно с «Уфой». А Виктор Васин взятый нами в аренду у ЦСКА именно с нашим клубом дошел до уровня игрока национальной сборной.

Конечно, это коллективная заслуга тренерского штаба и всех служб «Уфы». Ведь мало пригласить футболиста и дать ему шанс выйти на поле. За кажущейся простотой стоит колоссальный труд. Но не менее важен и коллектив, в который попадает новый футболист.

«Уфа» всегда славилась своим микроклиматом в раздевалке. И я очень рад, что наш главный тренер Виктор Гончаренкоочень тонко уловил этот момент, привнес что-то свое и команда заново раскрылась.