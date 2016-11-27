Конте: «Прежний «Челси» проиграл бы матч с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 13-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» поделился размышлениями о прогрессе команды в этом сезоне.

«Я думаю, что сейчас мы уже стали другой командой. Если сравнивать с матчами против «Ливерпуля» и «Арсенала», мы точно стали ближе к совершенству. Если бы мы были той же командой, что играла в тех матчах, встречу с «Тоттенхэмом» мы бы проиграли.

Я доволен, потому что мы обрели другой тип уверенности. Мы много работаем, а «Тоттенхэм» любит такой футбол. Они начали лучше, играли интенсивно и много прессинговали, когда мяч был у нас», – сказал Конте.

Напомним, «Арсеналу» «Челси» уступил со счетом 0:3, а матч против «Ливерпуля» закончился для подопечных Конте поражением со счетом 1:2.