Будогосский не согласен с Алхановым относительно заказного характера судейства матча «Терек» – «Спартак»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал высказывание вице-президента «Терека» Хайдара Алханова, который ранее заподозрил арбитра матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» Виталия Мешкова в заказном судействе.

«Я действительно присутствовал на матче. Скажем так, приехал в Грозный посмотреть футбол. У Алханова есть свое мнение по судейству, это его право.

У меня мнение другое, которое с его мнением не совпадает. Говорю это как человек, который смотрел матч и немножко разбирается в судействе. За 49 лет в арбитраже я немножко научился в этом разбираться», – сказал Будогосский.