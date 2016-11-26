Каррера: «Пока мы ничего не совершили»

Главный тренер «Спартака» Масссимо Каррера после победы в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0) оценил успехи команды.

«Наше будущее зависит от борьбы от игры к игре. Мы должны улучшать собственную игру. Пока мы ничего не совершили. В мае будет понятно, кто будет чемпионом», – сказал Каррера.

Также специалист поделился впечатлениями от матча против грозненцев.

«Терек» сыграл хорошо и заставил нас попотеть. Они не позволили нам сделать большего и доказали, что это хорошая команда. Именно поэтому мы отошли к своим воротам. Игра от обороны – это не удел сегодняшнего «Спартака».

Мы знали, что нам будет сложно. Но мы боролись до конца, чтобы добиться результата».