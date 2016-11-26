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Каррера: «Пока мы ничего не совершили»

26 ноября 2016, 20:46
17

Главный тренер «Спартака» Масссимо Каррера после победы в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0) оценил успехи команды.

«Наше будущее зависит от борьбы от игры к игре. Мы должны улучшать собственную игру. Пока мы ничего не совершили. В мае будет понятно, кто будет чемпионом», – сказал Каррера.

Также специалист поделился впечатлениями от матча против грозненцев.

«Терек» сыграл хорошо и заставил нас попотеть. Они не позволили нам сделать большего и доказали, что это хорошая команда. Именно поэтому мы отошли к своим воротам. Игра от обороны – это не удел сегодняшнего «Спартака».

Мы знали, что нам будет сложно. Но мы боролись до конца, чтобы добиться результата».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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спартач 23рус
1480182824
мы с вами !!!
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ivanthebest
1480183035
Массимо Красавец! Верим в тебя и в команду. Не подведите! Ждём следующего матча с Крылышками, будет также не сладко.
Ответить
cska-62
1480183060
Молодец, МаSSимо! Никаких понтов и шапкозакидательских настроений! Нужно бороться за победу, трудиться и улучшать свою игру. Всё ясно и понятно! И игроки, похоже, это понимают. И каждый трудится на своём месте в поте лица, а не болтается по полю, как Траоре или известная субстанция в проруби... P.S. Почему только указан счёт 2:0 в тексте, совершенно непонятно... :-)))
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filosof sparty
1480183359
Всё по плану Массимо! Вот только Мельгарехо совсем никакой, ну и у Попова не прет. Зимой надо решать эти вопросы...
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radga
1480184902
По этой игре - мне понятно, что до "совершенства" еще пахать и пахать. Во первых это РПЛ, а уже для Спартака большой вопрос по игре на "выезде". Во вторых с центральным нападающим проблем - выше крышы. В третьих возникли проблемы в центральной зоне. Так что вопросов больше чем ответов.
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VVM1964
1480188084
Надеемся и верим ! Вперед Спартак !
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Диктор
1480188668
И вы его добились.
Ответить
Мясной Упырь
1480189087
добились главного-стабильности... а если еще подтянуть игру рвать всех будут нарасдва
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akku
1480189180
Всё сказано по делу, успехов тебе и Спартаку.
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Krics
1480190891
Всегда приятно читать его коменты, все по делу и нет понтов.
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