Маурисио, Попов и Мельгарехо выйдут в основе «Спартака» на матч с «Тереком»

«Спартак» и «Терек» определились со стартовыми составами на игру 15-го тура РФПЛ.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов, Роши, Митришев, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Брызгалов, Плиев, Адилсон, Кадыров, Грозав, Мбенгуе, Мирзов, Родолфо.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Мельгарехо.

Запасные: Песьяков, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромуло, Тимофеев, Зуев, Мелкадзе, Давыдов.

Поединок пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало – в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.