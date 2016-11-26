Месси изменил облик, чтобы забыть о поражении в финале Кубка Америки

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что побудило его изменить облик, осветлив волосы. По словам 29-летнего игрока, это связано с эмоциональным состоянием после поражения «альбиселесте» в финале Кубка Америки от Чили (0:0, 2:4 по пенальти).

«В чем причина изменения цвета волос? По сути, я преобразился не только внешне. Я перекрасился из-за безумной обстановки после очередного поражения сборной Аргентины в финале Кубке Америки по пенальти. Вследствие этого я принял решение слегка изменить облик и начать новый сезон с чистого листа, новую веху в своей жизни», – сказал Месси.