Чалов выйдет на острие атаки ЦСКА в игре с «Рубином»

ЦСКА и «Рубин» назвали стартовые составы на игру 15-го тура РФПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Миланов, Головин, Тошич, Чалов.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Дзагоев, Траоре, Ионов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.
«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов, Саму, Рочина, Жемалетдинов, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Ахметов, Цакташ, Билялетдинов, Карадениз, Лестьенн, Девич.
Матч состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: РПЛ