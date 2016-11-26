Чалов выйдет на острие атаки ЦСКА в игре с «Рубином»

ЦСКА и «Рубин» назвали стартовые составы на игру 15-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Миланов, Головин, Тошич, Чалов.

Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Дзагоев, Траоре, Ионов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов, Саму, Рочина, Жемалетдинов, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Ахметов, Цакташ, Билялетдинов, Карадениз, Лестьенн, Девич.

Матч состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.