Васин и Нехайчик сыграют с первых минут матча «Уфа» – «Оренбург»

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Оренбургом». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Ваньек, Игбун.

Запасные: Шелия, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Батютин, Обляков, Кротов, Диего Карлос, Марсиньо.

«Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Ойеволе, Жунич, Бреев, Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Коронов, Делькин.

Запасные: Абакумов, Руденко, Шогенов, Померко, Батов, Парняков, Ефремов, Бамба, Саная.