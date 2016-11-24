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  • Рейнгольд: «Победа «Ростова»? Вчера случилась нормальная вещь»

Рейнгольд: «Победа «Ростова»? Вчера случилась нормальная вещь»

24 ноября 2016, 18:42
17

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. По мнению ветерана, гости пытались добиться успеха за счет своего класса.

«Я говорил о том, что «Ростов» не претендует на выход в плей-офф и ни в коем случае не команда топ-уровня. Но это хорошая команда уровня Лиги Европы. Я переживаю за «Ростов» и хочу чтобы он занял третье место. В отличие от ЦСКА у ростовчан остались шансы и они вчера показали очень приличный футбол.

Вчера случилась нормальная вещь. Одна команда вышла играть в футбол, а вторая – играть на классе. Тем более три-четыре основных футболиста «Баварии» остались в Германии. «Ростов» показал всем и вся, что играть в футбол умеет. Это вам не пермский «Амкар», хотя денег у них примерно одинаково. При этом одна команда играет, а вторая мучается и другим играть не дает. Это зависит от тренера и можно похвалить Курбана Бердыева. Вторую команду сделал», – заявил Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Ростов Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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Evgenii1
1480004837
маразматик старый. Ты же орал ,что Ростов должен в пердиве играть. Или у тебя уже склероз?
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zenit888
1480005314
Старый, выживший из ума чмошник. Ничего не понимает в футболе, с ненавистью пишет о всех, кроме народной команды, в составе, которой негры и куча иностранцев.
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alp
1480005359
старому маразматику пора заканчивать с интервью - недавно это говорило, что Ростов это недоразумение.
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андрей андреев
1480006490
Маразм крепчал....
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Serjoga
1480006731
Я его не пойму! То Ростов нужно отправить в ФНЛ, теперь говорит, что уровень Ростова это ЛЕ! А чтобы он запел после игры Спартака с Баварией?
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Niepel
1480007725
Победа "Ростова" - яркая и нужная для россиян! А то всё один негатив!
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Александр 13
1480010049
Рейнгольд: «Ростов» – беда нашего футбола. Эта команда должна играть в первом дивизионе» . Рейнгольд ПРОСТИТУТКА
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Black Giz
1480015076
Я ещё не видел ни одного такого чудо эксперта, который бы не переобувался так быстро.
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Небесная
1480018240
у него просто склероз, наверно
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Поль
1480193794
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Ростов» является бедой российского футбола. Отметим, что на данный момент донской клуб набрал в РФПЛ 17 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Ростов» – это беда нашего футбола. У нас многие журналисты, которые ни черта не понимают в футболе, кричат: «Ой, Бердыев, ой, «Ростов»!» Это команда первого дивизиона! Лига чемпионов показывает, что такое «Ростов». Уровень по сравнению с «Баварией» и «Атлетико» ниже плинтуса. «Ростову» надо играть в Лиге Европы», – сказал Рейнгольд.
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