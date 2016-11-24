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  • Червиченко: «Смолов и Дзюба – единственные качественные форварды в России»

Червиченко: «Смолов и Дзюба – единственные качественные форварды в России»

24 ноября 2016, 17:30
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность, что «Краснодар» вновь начнет побеждать, так как в строй вернулся нападающий Федор Смолов. Форвард в текущем сезоне уже имеет в активе девять голов в чемпионате России.

«Смолов и Дзюба, на мой взгляд, могут делить лавры первого нападающего страны. Это единственные качественные форварды в России. Федор, вернувшись после травмы на поле, сразу забил в игре с «Уралом», хотя это очень непростой соперник. Так что с возвращением Смолова «Краснодар», безусловно, преодолеет не слишком удачную полосу», – заявил Червиченко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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nik55
1479999710
и себя забыл к ним добавить
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84aivengo
1479999892
смолов ,да...
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Dos_Santos
1480005153
Вся суть Дзюбы в фантастическом везении. То мяч об голову ударится и в ворота залетит, то вратарь соперника просто налажает. Сомневаюсь в его мастерстве. Насчет Смолова нет вопросов, ему только компаньона нормального дай
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229728905
1480010508
Дзюбу выделил лишь потому, что тот кинул Спартак. Не может Червь без внимания. На деле они разного плана игроки, и Дзюба без партнера ничего из себя не представляет.
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Garrincha58
1480014239
УБОГИЙ НАШ ФУТБОЛ ЕСЛИ ДВА ТАКИХ СУПЕР-ИГРОЧИШЕК ЛУЧШИЕ В НЕМ
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Cant Stop
1480017198
Кержаков еще ничего)))
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Фан666
1480018422
Ну Смолов на данный момент конечно да, но Дзюба то дерево кривое. Только бореться - да молодец, но как нападающий только подставиться может
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Freux
1480043510
А переверни Папа Карло полено вверх ногами,и все могло бы быть по другому,грустила Мальвина глядя на длинный нос Буратино))
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vladimir-7
1480073360
Смолов и сам может себе организовать гол, а вот Дзюбе нужно всё выложить как на блюдечке и ему останется либо голову подставить, либо ногу, а сам он обвести и организовать позицию для гола не может.
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