Червиченко: «Смолов и Дзюба – единственные качественные форварды в России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность, что «Краснодар» вновь начнет побеждать, так как в строй вернулся нападающий Федор Смолов. Форвард в текущем сезоне уже имеет в активе девять голов в чемпионате России.

«Смолов и Дзюба, на мой взгляд, могут делить лавры первого нападающего страны. Это единственные качественные форварды в России. Федор, вернувшись после травмы на поле, сразу забил в игре с «Уралом», хотя это очень непростой соперник. Так что с возвращением Смолова «Краснодар», безусловно, преодолеет не слишком удачную полосу», – заявил Червиченко.