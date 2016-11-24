Энрике: «У нас не было проблем в матче с «Селтиком»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признал, что его команда не испытала проблем в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Селтика» (2:0).

«У нас отличная команда, которая обеспечила первое место в очень сложной группе за тур до завершения групповой стадии Лиги чемпионов.

Мы показали свой уровень. Этот матч был очень похож на игру с «Манчестер Сити». «Селтик» старался высокого прессинговать, но нам удавалось контролировать мяч.

У нас не было никаких проблем, игра давалась нам легко. Месси сыграл на своем высоком уровне», – сказал Энрике.