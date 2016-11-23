Арустамян: «Спартак» заинтересован в трансфере Смолова, но Галицкий не хочет отпускать игрока»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Спартака» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

«Массимо Каррера не скрывает, что Смолов – один из его любимых футболистов в России, о чем, помимо прочего, недавно заявил в интервью итальянским СМИ. В начале осени, когда только-только стало понятно, что Каррера пришел в «Спартак» всерьез, он, насколько мне известно, говорил руководству, что хотел бы видеть Смолова в команде. По моей информации, «Спартак» уже общался с представителями игрока на тему возможного перехода.

Об интересе «Спартака» к Федору знают все стороны, которые потенциально могли бы участвовать в этом трансфере: и сам игрок, и Сергей Галицкий. Галицкий категорически против продажи Смолова в какой бы то ни было российский клуб и даже не собирается рассматривать подобную возможность. Тем более, если речь идет о «Спартаке».

Если сделка состоится, то, вне всякого сомнения, это будет гигантский трансфер, по сумме близкий к внутрироссийскому рекорду. Кокорин переходил в «Анжи» за 20 миллионов евро – вот и за Смолова, очевидно, потребуют не меньше. Настолько серьезны намерения «Спартака» в отношении Федора? Как бы то ни было, он был бы идеальным дополнением для красно-белых», – сообщил Арустамян.