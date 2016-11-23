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  • Арустамян: «Спартак» заинтересован в трансфере Смолова, но Галицкий не хочет отпускать игрока»

Арустамян: «Спартак» заинтересован в трансфере Смолова, но Галицкий не хочет отпускать игрока»

23 ноября 2016, 15:08
29

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Спартака» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

«Массимо Каррера не скрывает, что Смолов – один из его любимых футболистов в России, о чем, помимо прочего, недавно заявил в интервью итальянским СМИ. В начале осени, когда только-только стало понятно, что Каррера пришел в «Спартак» всерьез, он, насколько мне известно, говорил руководству, что хотел бы видеть Смолова в команде. По моей информации, «Спартак» уже общался с представителями игрока на тему возможного перехода.

Об интересе «Спартака» к Федору знают все стороны, которые потенциально могли бы участвовать в этом трансфере: и сам игрок, и Сергей Галицкий. Галицкий категорически против продажи Смолова в какой бы то ни было российский клуб и даже не собирается рассматривать подобную возможность. Тем более, если речь идет о «Спартаке».

Если сделка состоится, то, вне всякого сомнения, это будет гигантский трансфер, по сумме близкий к внутрироссийскому рекорду. Кокорин переходил в «Анжи» за 20 миллионов евро – вот и за Смолова, очевидно, потребуют не меньше. Настолько серьезны намерения «Спартака» в отношении Федора? Как бы то ни было, он был бы идеальным дополнением для красно-белых», – сообщил Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Смолов Федор Галицкий Сергей
Комментарии (29)
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ivanthebest
1479903325
Сегодня что день Спартака? Все как с цепи сорвались, только о Спартаке и судачат!
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oyabun
1479903794
Если бы такой трансфер состоялся, я бы аплодировал стоя руководству Спартака. Вот реально, лучше бы все те деньги что, якобы, планируется потратить на покупку Самедова, Миранчука.. (как трезвонит наша пресса), добавили к сумме выделяемой на покупку Смолова и это было бы самым реальным уилением на данный момент. Ибо нападающий позарез нужен! Да еще и с нашим паспортом..
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VVM1964
1479904512
ЭТО БЫЛО БЫ - СУПЕР !
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inzek
1479904601
когда-то Мавсисяна перетянули, а он не заиграл..а так бы, наверное в Краснодаре продолжал феерить! оставьте Федора Михалыча там, где у него получается! ИМХО
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Krasnodar 123
1479908742
35 ЛЯМОВ И НЕ МЕНЬШЕ, И НЕ ЕВРИКОВ,А ФУНТОВ АГЛИЦКИХ! И ДЕНЬГИ ВПЕРЕД! ПЛЮС ФЕДЕ ЗАРПЛАТУ ПЯТЬ ЛЯМОВ ТАКИХ-ЖЕ АГЛИЦКИХ В ГОД!
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DoNAld DUc
1479910707
3 года назад сидел в Динамо на скамейке , а сейчас нарасхват молодец Федя так держать!!!!
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lekseij2007
1479913330
За два дня тут информации, что Спартак по 2-3 человека из каждого клуба собирается приобрести.
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Томь вперёд
1479913951
Не отдаст его Галицкий, разве что какая-нибудь фантастическая сумма лямов в 30-40 может его и заинтересует, но Спартак естественно столько не даст. Да и Феде самому в Краснодаре по-моему очень даже комфортно.
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Фан666
1479914007
Смолову если уж уходить из Краснодара то в Европу надо бы, а так шило на мыло менять
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Krasnodar 123
1479918528
ПЕНИС ВАМ В РОТ А НЕ ФЕДЮ !
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