Кейн: «Тоттенхэм» был недостаточно хорош»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн после поражения от «Монако» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что разочарован результатами выступления своей команды в этом турнире.

«То, что мы проводили домашние матчи на «Уэмбли», никак нас не оправдывает. В Лиге чемпионов крайне сложно играть на выезде, поэтому у себя дома мы должны были играть лучше.

Результатом, конечно, разочарованы, но сегодня мы были недостаточно хороши. Мы возродили интригу, сравняв счет, но затем допустили детскую ошибку и пропусти еще раз. Этот гол стал большим ударом для нас.

У нас были проблемы с выходом из обороны. Хотели далеко пройти в этом турнире, но не получилось. Мы все сильно расстроены», – признался Кейн.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.