Семак: «У сборной России есть шанс завоевать Кубок конфедераций»

Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак, который примет участие в жеребьевке Кубка конфедераций, поделился ожиданиями от турнира.

«В связи с отсутствием отборочных матчей чемпионата мира для нашей сборной Кубок конфедераций является по сути единственной возможностью по-настоящему проверить наш уровень в играх против лучших сборных мира. Кроме того, есть шанс выиграть турнир и завоевать трофей – в этом и состоит его принципиальное отличие от контрольных матчей.

Мне кажется, Кубок конфедераций – это генеральная репетиция для России с точки зрения организации и проведения предстоящего чемпионата мира. А для сборной России это прежде всего серьезные матчи с сильными соперниками», – заявил Семак.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.