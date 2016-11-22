Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «У сборной России есть шанс завоевать Кубок конфедераций»

Семак: «У сборной России есть шанс завоевать Кубок конфедераций»

22 ноября 2016, 13:28
16

Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак, который примет участие в жеребьевке Кубка конфедераций, поделился ожиданиями от турнира.

«В связи с отсутствием отборочных матчей чемпионата мира для нашей сборной Кубок конфедераций является по сути единственной возможностью по-настоящему проверить наш уровень в играх против лучших сборных мира. Кроме того, есть шанс выиграть турнир и завоевать трофей – в этом и состоит его принципиальное отличие от контрольных матчей.

Мне кажется, Кубок конфедераций – это генеральная репетиция для России с точки зрения организации и проведения предстоящего чемпионата мира. А для сборной России это прежде всего серьезные матчи с сильными соперниками», – заявил Семак.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник: ФИФА
Россия Зенит Россия Семак Сергей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RedGreenHooligan
1479813412
ага, доблестно отбить кубок у немцев после финала... как в 45-том...
Ответить
Totti11
1479815080
У Кокорина тоже есть шанс забить в каждой игре за сборную России!!!! И что???
Ответить
seawave
1479815895
Разве что теоретический шанс, в мечтах...
Ответить
Garrincha58
1479816762
всегда думал что Семак вразумительный человек теперь сомневаюсь
Ответить
subbotaspartak
1479819634
Можно завоевать кубок Конфедераций, Если отправим сборную по боксу, подраться.
Ответить
sochi-2013
1479821024
Шанс есть всегда. Вдруг летом в Сочи выпадет снег, и мороз -30 ударит- вот тогда всех победим. Не злили бы уж такими высказываниями!!!
Ответить
Essence
1479821859
надо для начала стадион на крестовском достроить)
Ответить
neofizer
1479825543
да да..немцев в финале разгромим.
Ответить
МЯСО87
1479827748
Вместе с Еремой наркоту употреблял? Куда нашим убогим?
Ответить
dudkadim
1479828823
вместе с роналдо и месси
Ответить
Главные новости
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
2
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
4
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
10
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
Все новости
Все новости
«Шанхай Шэньхуа» объявил имя преемника Слуцкого
15:18
Жена Сафонова отреагировала на победу Матвея в Суперкубке УЕФА
14:45
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
10
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
12
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
4
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+