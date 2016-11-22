Покеттино: «Тоттенхэм» обязан побеждать «Монако»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

«Мы обязаны побеждать. Надо найти способ, как это сделать. Необходимо сыграть умно и следовать своему плану. Рисковать или нет? В футболе важен баланс.

Какой состав выйдет на поле завтра? Зависит от того, смогут ли Гарри Кейн, Деле Алли и Мусса Дембеле сыграть все 90 минут. Мы не хотим рисковать здоровьем этих футболистов. У нас было на день меньше для восстановления, чем у «Монако». Нужно посмотреть, сумели ли игроки полностью восстановиться. Некоторым придется начать матч на скамейке запасных, чтобы потом выйти и сыграть важную роль», – заявил Покеттино.