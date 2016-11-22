Мешков рассудит «Терек» и «Спартак», Николаеву доверили матч «Краснодар» – «Зенит», игру ЦСКА – «Рубин» обслужит Егоров

Стали известны арбитры, назначенные на поединки 15-го тура РФПЛ. Матч лидера «Спартака» с «Тереком» обслужит Виталий Мешков, на игре ЦСКА – «Рубин» будет работать бригада во главе с Александром Егоровым, а встречу между «Краснодаром» и «Зенитом» доверили судить Алексею Николаеву.

«Уфа» – «Оренбург» – Владимир Москалев (Воронеж)

«Амкар» – «Арсенал» – Евгений Турбин (Москва)

ЦСКА – «Рубин» – Александр Егоров (Саранск)

«Локомотив» – «Урал» – Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Терек» – «Спартак» – Виталий Мешков (Дмитров)

«Крылья Советов» – «Томь» – Сергей Карасев (Москва)

«Ростов» – «Анжи» – Игорь Федотов (Москва)

«Краснодар» – «Зенит» – Алексей Николаев (Москва)