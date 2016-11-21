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  • Веденеев считает, что «Зенит» должен радоваться нынешнему второму месту в РФПЛ

Веденеев считает, что «Зенит» должен радоваться нынешнему второму месту в РФПЛ

21 ноября 2016, 19:26
8

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что сине-бело-голубые должны быть довольны нынешнему второму месту в РФПЛ в связи с нестабильной игрой. Напомним, на данный момент петербургский клуб отстает от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» на три очка.

«Большинство игроков «Зенита» способны отключиться от турнирной таблице. Более того, с учетом того, как питерцы нестабильно выступают, с учетом количества травмированных, второму месту еще нужно радоваться. Победа над «Крыльями» была добыта на пределе своих возможностей.

Люди думают, что «Зенит» станет чемпионом? Может, они знают какие-то нюансы (смеется)?! Болельщикам из Москвы кажется, что «Зенит» прогрессирует, а болельщикам в Питере кажется, что у «Спартака» все хорошо. Тем не менее, все зависит от предстоящей зимы, от работы клубов в зимнее трансферное окно. Луческу необходимо укреплять оборону, которая ослабла после ухода Гарая. Если этого не случится – и за второе место будет бороться проблематично», – сказал Веденеев.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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shinnik
1479746169
Ведунеев,в овощном полторашка портвейна -97 рублей.. тебе -туда..
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Apachi Bur
1479747458
Ужас ,Веденеев и Черевиченко троллят ,один Зенит ,другой Спартак Видимо остались обиды на клубы ;
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порт
1479748227
Не ссы Серёга, всё будет хорошо.
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Kollljan
1479752141
Так Зенит и радуется нынешнему второму месту и с уверенностью смотрит в будущее.
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СОКОЛ САРАТОВ
1479763358
ВЕДЕНЕЕВ ВЕЧНО ЧЕМ-ТО НЕДОВОЛЕН.САМ ОДИН РАЗ ЧЕМПИОНОМ СТАЛ И ЧЁ
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Вомбат
1479766704
Нужен столп обороны на замену Гараю, нужен вратарь, более сильный чем Кержаков и более стабильный, чем Лодыгин. Нужно научить Новосельцева обороняться вне автобуса, нужно избавиться от... и т.д. Столько всего нужно, что золото для Зенита в этом сезоне выглядит почти неразрешимой задачей.
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Zeff
1479769958
Потенциально Зенит сильнее. Очень не хватает Данни. Надо брать 100% очков в 3-х последних матчах ЧР. В ЛЕ выставить молодёжь. К чёрту евроочки. Итак концовка напряжённая получается: 24, 27, 30, 3,
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mixon73
1479787263
Тут да не стабильная игра. Вратарская позиция подводила много. И согласенн с Zeffом нужен в оборону человечек. Ну а так всё в их руках!!!! ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!!
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