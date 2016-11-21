Веденеев считает, что «Зенит» должен радоваться нынешнему второму месту в РФПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что сине-бело-голубые должны быть довольны нынешнему второму месту в РФПЛ в связи с нестабильной игрой. Напомним, на данный момент петербургский клуб отстает от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» на три очка.

«Большинство игроков «Зенита» способны отключиться от турнирной таблице. Более того, с учетом того, как питерцы нестабильно выступают, с учетом количества травмированных, второму месту еще нужно радоваться. Победа над «Крыльями» была добыта на пределе своих возможностей.

Люди думают, что «Зенит» станет чемпионом? Может, они знают какие-то нюансы (смеется)?! Болельщикам из Москвы кажется, что «Зенит» прогрессирует, а болельщикам в Питере кажется, что у «Спартака» все хорошо. Тем не менее, все зависит от предстоящей зимы, от работы клубов в зимнее трансферное окно. Луческу необходимо укреплять оборону, которая ослабла после ухода Гарая. Если этого не случится – и за второе место будет бороться проблематично», – сказал Веденеев.