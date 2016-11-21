«ПСЖ» готов предложить за 19-летнего бразильца 20 миллионов евро

Хавбек «Сантоса» Тиаго Майа находится на прицеле сразу нескольких европейских топ-клубов. Заполучить 19-летнего игрока хотят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «ПСЖ». При этом сам он предпочитает перебраться в Париж.

«Я вижу себя в «ПСЖ». Большинство футболистов говорят, что хотят выступать в «Реале» или «Барселоне», а лично мне хочется играть в «ПСЖ». Было бы большой радостью для меня оказаться в Париже», – сказал Майа.

Сообщается, что парижане готовы предложить за бразильца порядка 20 миллионов евро.