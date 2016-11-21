Слуцкий: «Байер» заставит любого соперника играть на скорости»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером». По словам специалиста, чтобы на равных сражаться с «аптекарями», нужно выдерживать предложенные ими скорости. Именно это, отметил наставник армейцев, не получилось у его команды в первые 15 минут встречи в Леверкузене. Поединок состоится в Москве во вторник, 22 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

– В пятницу «Лейпциг» обыграл «Байер» за счет отличной физической готовности. Сможете ли предложить такой же темп сопернику в завтрашнем матче?

– Если незабитый пенальти относить к хорошей функциональной готовности, то, наверное, за счет этого «Лейпциг» и добился успеха. Матч был очень контактный. «Байер» – быстрая команда, которая хорошо перестраивается в отбор, очень агрессивная. Они просто заставят любого соперника играть на скорости. Если ты их выдерживаешь, матч получается более-менее равным, и все решают какие-то нюансы.

Первые 15 минут матча в Леверкузене мы не справлялись со скоростями, уступали по ходу встречи. Потом, когда уровень скоростей понизился, игра пошла по другому сценарию. Завтра это тоже будет ключевым фактором.