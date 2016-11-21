Слуцкий: «Дзагоев готовится к игре с «Байером», но на все 90 минут его не хватит»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне встречи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Байера» подчеркнул, что хавбек Алан Дзагоев имеет шанс принять участие в завтрашнем матче, передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. При этом специалист отметил: игрока, только восстановившегося от травмы, вряд ли хватит на все 90 минут. Также наставник армейцев не исключил появления в стартовом составе 18-летнего нападающего Федора Чалова. Игра состоится в Москве во вторник, 22 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

– Какова вероятность того, что Дзагоев сыграет завтра?

– Он работает в общей группе. Это означает, что Алан готовится к матчу. Наверное, на весь матч его не хватит. Если говорить о Еременко – это очень серьезная потеря. «Байер» – клуб с гораздо более длинной обоймой игроков. Еще раз говорю, что мы давно играем без Еременко и без Дзагоева. Понятно, что нам без них тяжело, но никуда от этого не денешься.

– Зависит ли судьба Траоре от итогов группового этапа Лиги чемпионов?

– Никак не взаимосвязаны эти вещи.

– Есть ли шанс, что завтра появится в основе Чалов?

– Такая возможность, безусловно, существует. Любой игрок, который готовится к матчу в основной группе, имеет шансы на выход в стартовом составе.

– Вернблума в матче с «Байером» тоже будете использовать ближе к атаке?

– В предыдущих матчах, на мой взгляд, это было для нас оптимальным решением. Ход матча с «Амкаром» подтвердил правильность наших намерений, хотя мы и не выиграли игру. По поводу завтрашнего матча: у нас есть еще тренировка, тактическое занятие, чтобы выбрать оптимальный вариант.