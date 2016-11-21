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  • Слуцкий: «Дзагоев готовится к игре с «Байером», но на все 90 минут его не хватит»

Слуцкий: «Дзагоев готовится к игре с «Байером», но на все 90 минут его не хватит»

21 ноября 2016, 16:26
13

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне встречи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Байера» подчеркнул, что хавбек Алан Дзагоев имеет шанс принять участие в завтрашнем матче, передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. При этом специалист отметил: игрока, только восстановившегося от травмы, вряд ли хватит на все 90 минут. Также наставник армейцев не исключил появления в стартовом составе 18-летнего нападающего Федора Чалова. Игра состоится в Москве во вторник, 22 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

– Какова вероятность того, что Дзагоев сыграет завтра?

– Он работает в общей группе. Это означает, что Алан готовится к матчу. Наверное, на весь матч его не хватит. Если говорить о Еременко – это очень серьезная потеря. «Байер» – клуб с гораздо более длинной обоймой игроков. Еще раз говорю, что мы давно играем без Еременко и без Дзагоева. Понятно, что нам без них тяжело, но никуда от этого не денешься.

– Зависит ли судьба Траоре от итогов группового этапа Лиги чемпионов?

– Никак не взаимосвязаны эти вещи.

– Есть ли шанс, что завтра появится в основе Чалов?

– Такая возможность, безусловно, существует. Любой игрок, который готовится к матчу в основной группе, имеет шансы на выход в стартовом составе.

– Вернблума в матче с «Байером» тоже будете использовать ближе к атаке?

– В предыдущих матчах, на мой взгляд, это было для нас оптимальным решением. Ход матча с «Амкаром» подтвердил правильность наших намерений, хотя мы и не выиграли игру. По поводу завтрашнего матча: у нас есть еще тренировка, тактическое занятие, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Байер Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ВoВ
1479735142
Удачи ЦСКА!!!
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Jois91
1479736768
Ну давайте, армейцы, покажите уже наконец-то свой дух, воскресите его. Игра: пан или пропал!
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ALEX ML
1479736992
Пора хоть на ноль уже сыграть
Ответить
мыцык
1479737493
Мы хотим всем рекордам-наши звонкие дать имена!!!
Ответить
maksspartak
1479738990
Армейцы удачи завтра ))
Ответить
Gerero2198
1479739473
В 41м хоть и не в ноябре, а декабре началось контрнаступление, но в ноябре оно было остановлено. Пора повторить историю и остановить немцев.
Ответить
subbotaspartak
1479740438
Хотелось бы, но мало я верю в этих коней, Может их пастух чё придумал, ему видней.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1479741385
Лучше взять 4 место! И так ЦСКА в говне!! Все силы на РФПЛ!
Ответить
Небесная
1479760017
Погода в помощь. Удачи ЦСКА
Ответить
нейтральныйкакникто
1479777245
Откачали, но не полностью?
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