Фернандес: «ЦСКА серьезно настроен на матч с «Байером»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в преддверии матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» отметил, что данная игра не будет иметь ничего общего с поединком против «аптекарей» в Леверкузене (2:2), состоявшимся в сентябре. По словам игрока, армейцы серьезно настраиваются на завтрашнюю встречу, передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов

– В первом матче с «Байером» ЦСКА сыграл вничью. Как с тех пор изменилось состояние команд?

– Могу сказать, что это будут абсолютно два разных матча. Завтрашняя игра будет абсолютно другой по своей характеристике. Эти матчи никак нельзя сравнивать. Могу сказать, что мы настроены серьезно.

– В отсутствие Еременко каково эмоциональное состояние в команде? Вы общаетесь с Романом?

– Отличный футболист, он очень сильно нам помог. Так сложились обстоятельства, что сейчас играть он не может, но в нашем составе есть футболисты, которые могут его заменить.