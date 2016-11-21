Долги перед игроками «Луча-Энергии» могут быть погашены до конца недели

Начался процесс погашения долгов перед футболистами и персоналом клуба «Луч-Энергии». Напомним, ранее игроки команды бойкотировали тренировки из-за задолженностей, что привело к частичному погашению долга в конце сентября в размере около 30 миллионов рублей из краевого бюджета.

«Все в рабочем процессе, процесс начался. Сегодня только понедельник. Не могу сказать, успеем ли мы рассчитаться по всем долгам до конца недели. Мы все для этого делаем», – рассказал исполнительный директор «Луча-Энергии» Александр Голубчиков.

Футболисты «Луча-Энергии» в субботу вышли на матч с «Шинником» (1:0) с опозданием на 20 минут в знак протеста против невыплаты им заработной платы.