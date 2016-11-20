РФПЛ. «Зенит» благодаря двум голам Дзюбы выиграл у «Крыльев Советов»

В поединке 14-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Крыльями Советов». Матч, состоявшийся сегодня на стадионе «Петровский», завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Артем Дзюба.

Таким образом, петербургская команда набрала 31 очко и сократила отствание от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» до трех баллов. Самарцы продолжают занимать последнее место.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Зенит – Крылья Советов – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Паскуато, 4; 1:1 – Дзюба, 11; 2:1 – Родич, 37 (в свои ворота); 3:1 – Дзюба, 89 (с пенальти).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Ломбертс, Чернов, Новосельцев, Маурисио, Гарсия, Мак (Шатов, 72), Жулиано (Джорджевич, 79), Дзюба, Кокорин.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Маргасов (Ткачев, 67), Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато (Чочиев, 84).

Предупреждения: Маурисио, 69 – Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63.

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