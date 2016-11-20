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  • РФПЛ. «Зенит» благодаря двум голам Дзюбы выиграл у «Крыльев Советов»

РФПЛ. «Зенит» благодаря двум голам Дзюбы выиграл у «Крыльев Советов»

20 ноября 2016, 21:21
11

В поединке 14-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Крыльями Советов». Матч, состоявшийся сегодня на стадионе «Петровский», завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Артем Дзюба.

Таким образом, петербургская команда набрала 31 очко и сократила отствание от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» до трех баллов. Самарцы продолжают занимать последнее место.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Зенит – Крылья Советов – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Паскуато, 4; 1:1 – Дзюба, 11; 2:1 – Родич, 37 (в свои ворота); 3:1 – Дзюба, 89 (с пенальти).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Ломбертс, Чернов, Новосельцев, Маурисио, Гарсия, Мак (Шатов, 72), Жулиано (Джорджевич, 79), Дзюба, Кокорин.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Маргасов (Ткачев, 67), Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато (Чочиев, 84).

Предупреждения: Маурисио, 69 – Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Дзюба Артем
Комментарии (11)
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deinego77@yandex.ru
1479666119
Кокс опять не заметен!
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VVM1964
1479666277
АВТОГОЛ РОЛИ НЕ СЫГРАЛ ?
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Вомбат
1479666753
Оборона Зенита после травм Кришито и Жиркова превратилась в колхоз. Новосельцев - дно днищенское, почти все атаки соперника смотрит футбол. Бердыева на него Нету.
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inzek
1479666871
это похороны, это Дзюба от гр.Орлова звучало? нет? что то газовый комментатор теряет сноровку..унылый комментатор! ИМХО
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Gullit 76
1479667269
Перед лигой не сильно напряглись.Защиты нет.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1479667702
Всех с победой
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1bear
1479675916
...Дзюба очень прилично смотрится... ..."булыжник в огород"тем,кто "стебался",что с уходом Халка Дзюба перестанет забивать...
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GeorgeXIII
1479676481
Погоня продолжается
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Опять не угадал
1479676709
следующий тур будет очень интересным
Ответить
VeniaminS
1479678274
Нормально!!! Молодцы!!!
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