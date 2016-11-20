«Милан» хочет приобрести у «Тоттенхэма» Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, итальянский клуб готов предложить 23-летнему англичанину контракт с недельным окладом в 100 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард не может договориться с лондонским клубом о продлении трудового соглашения, требуя двукратное повышение зарплаты. В нынешнем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ семь матчей, в которых забил пять голов и отметился одной голевой передачей.