Аршавин: «Не хочу бросать обещания, что обязательно останусь в «Кайрате» надолго»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что его все устраивает на нынешнем отрезке карьеры. При этом футболист не готов утверждать о готовности длительное время провести в своем нынешнем клубе «Кайрат».

«В Санкт-Петербурге меня любят больше, чем в любой другой точке мира. Там встречают овацией, даже если я просто на замену выхожу. А так, естественно, приятно слышать свою фамилию. Тем более что в Алма-Ате поддерживают очень слаженно и дружно. Вообще мне здесь хорошо, комфортно. Но я не хочу бросать пустые обещания, что обязательно останусь в «Кайрате» надолго. Никто не знает, что случится в будущем», – заявил Аршавин.