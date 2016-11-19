Энрике: «Мы не получили то, чего заслуживали»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал результат матча 12-го тура Примеры против «Малаги» (0:0).

«Очень тяжело создавать явные моменты против команды, которая так защищается. Я могу только похвалить свою команду, игроков и фанатов. Они не получили той награды, которую заслужили.

Мы из тех команд, которым часто приходится играть против плотно обороняющихся соперников. Но это не значит, что мы всегда можем найти решение проблемы.

Пако Алькасер сыграл так же хорошо, как и остальная команда. В футболе нужно быть последовательным. Чтобы новый игрок много забивал, ему нужно много игрового времени.

Когда команда делает для победы все, нужно быть чуть аккуратнее в завершающей стадии. Это единственная критика относительно сегодняшней игры.

Мы проигрывали даже с Месси и Суаресом в составе. Титулы выигрывает команда», – сказал Энрике.