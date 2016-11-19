Семин: «Локомотив» был ближе к победе над «Оренбургом», результатом я недоволен»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги гостевого матча 14-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (1:1). По словам специалиста, железнодорожники были ближе к победе в этой встрече.

«Результатом, конечно, недоволен. Мы были поближе, наверное, к победе. Но футбол есть футбол и, конечно, в таких погодных условиях очень сложно какие-то супербольшие требования предъявить игрокам, потому что и мяч был немножко более жесткий и мне кажется, ноги уже ничего не чувствовали. Наверное, геройство должны получить и болельщики, которые пришли на этот футбол.

Ничья есть ничья. Понравилась ли игра? Моментами понравилась, моментами – нет. А вообще ее сложно было смотреть, чересчур холодно было», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».