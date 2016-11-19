Долги перед игроками «Луч-Энергии» обещают погасить до конца следующей недели

Исполнительный директор «Луч-Энергии» Александр Голубчиков заявил, что руководство намерено погасить задолженность по заработной плате перед игроками команды до конца следующей недели. Напомним, в знак протеста футболисты владивостокцев вышли на сегодняшний поединок 23-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0) с 20-минутной задержкой.

«Есть решение – на следующей неделе должны начаться выплаты задолженностей. До конца недели всю задолженную зарплату должны погасить, также надеемся выплатить еще и премиальный фонд. В пятницу не смогли провести все транзакции, время не хватило, но на следующей неделе за счет частных инвесторов начнутся выплаты.

Несмотря на сложную ситуацию, команда борется и спасибо тем, кто причастен к победам команды. Бойкота тренировок и матчей не будет, все ребята понимают сложившуюся ситуацию. У нас сейчас будет меняться структура управления клуба. Была встреча с губернатором, он поддержал все реформы, поэтому скоро с помощью поддержки краевых властей финансировать клуб начнут частные инвесторы, при этом также останутся и бюджетные вложения», – сказал Голубчиков.