Булыкин: «В российском футболе уж очень мало допинг-контроля»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение ФИФА дисквалифицировать полузащитника ЦСКА Романа Еременко за допинг.

«Сначала нужно разобраться, действительно ли Еременко употребил вещество и было ли это умышленно. ЦСКА поборется за своего игрока, но если ничего не получится, то это дисквалификация и разрыв контракта. Думаю, игрок и клуб разойдутся по-джентльменски, однако Роман поступил очень непрофессионально.

Надо было 100 раз подумать перед тем, как что-то делать. Все ведь знают, особенно футболисты высокого уровня, что мы находимся под пристальным вниманием. Тем более это же не первый спортсмен, который попадается на допинге в России. Надо было действовать предельно осторожно, тем более такие вещества и в жизни простым людям тоже употреблять нельзя.

Если бы в российском чемпионате были более тщательные проверки на допинг, думаю, и футболисты задумывались бы об этом чаще. Некоторые игроки расслабились, поскольку уж очень мало допинг-контроля в российском футболе», — заявил он в эфире программы «Все на Матч!».